पेशे से वकील, 1996 में लड़ा पहला चुनाव, मिली थी हार अब बनेंगे केरल के नए CM, जाने कौन हैं वीडी सतीशन

VD Satheesan
Who is VD Satheesan: कांग्रेस ने गुरुवार को वीडी सतीशन को केरल का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। केरल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में वीडी सतीशन के नाम की घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यालय में जश्न शुरू हो गया। इस फैसले की घोषणा एआईसीसी की केरल प्रभारी दीपा दासमुंशी और पार्टी के राज्य के केंद्रीय पर्यवेक्षकों अजय माकन और मुकुल वासनिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। मुख्यमंत्री पद के लिए तीन मुख्य दावेदार सतीशन, केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच विचार-विमर्श के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने इस फैसले को अंतिम रूप दिया।
आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में यह देरी अपने आप में एक राजनीतिक मुद्दा बन गई है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 4 मई को केरल की 140 सीटों में से 102 सीटें जीतकर निर्णायक जनादेश हासिल किया। इसमें कांग्रेस 63 सीटों के साथ गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के 22, केरल कांग्रेस (केईसी) के आठ और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के तीन विधायक हैं।
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