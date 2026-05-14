‘दिल्ली में स्कूल और बसों में सुरक्षित नहीं हैं बच्चियां’, चलती बस गैंगरेप केस पर भड़के AAP नेता मनीष सिसोदिया

Delhi bus gangrape case: सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सक्रिय हुए आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी BJP पर कड़ा प्रहार किया है। सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि दिल्ली में सुरक्षा के दावे करने वाले 'BJP के सारे इंजन ठप हो चुके हैं'। उन्होंने बेहद गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में अब न तो स्कूलों के अंदर बच्चियां सुरक्षित बची हैं और न ही सड़कों पर चलती बसों में महिलाएं। सिसोदिया का यह बयान उस वक्त आया है जब दिल्ली की एक और बेटी के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है।