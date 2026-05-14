दो घंटे तक मदद को चिल्लाती रही, चलती स्लीपर बस में महिला से दुष्कर्म, आरोपी सड़क पर फेंककर फरार

जानकारी के अनुसार बस में पर्दे लगे थे, इसलिए महिला बाहर का कुछ देख नहीं पाई। चलती बस में दो युवकों ने उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया। करीब सात किलोमीटर तक बस दौड़ती रही और दो घंटों तक महिला ने दरिंदगी सही। उसके बाद देर रात करीब दो बजे उसे खून से लथपथ हालत में सड़क किनारे फेंक दिया गया। आरोपी बस लेकर मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में होने के बावजूद महिला ने हिम्मत नहीं हारी और पुलिस को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी।

जब महिला की मेडिकल जांच करवाई गई तो रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई। लेकिन महिला हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुई। महिला ने बताया कि उनके पति को टीबी है और उनकी तीन बेटियां भी हैं, जिनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है।