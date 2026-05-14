‘BJP के पाप का घड़ा भर चुका है’ LG हाउस के बाहर AAP नेताओं की गिरफ्तारी पर केजरीवाल समेत कई नेताओं ने जताया विरोध

AAP leaders detained: दिल्ली के जनकपुरी में 3 साल की बच्ची के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठा रही है। जानकारी के अनुसार, बुधवार को AAP के कई बड़े नेता उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने सौरभ भारद्वाज समेत AAP के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। पार्टी का कहना है कि बच्ची के परिवार को इंसाफ दिलाने की जगह प्रशासन आवाज उठाने वालों को ही रोक रहा है। दूसरी तरफ, दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पूरी ईमानदारी और निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और लगाए जा रहे आरोप गलत हैं।