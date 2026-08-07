संजय सिंह (जिसे संजय सिंह के नाम से भी जाना जाता है, जन्म 25 सितंबर 1951) भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के एक राजनेता हैं। संजय सिंह का जन्म 25 सितंबर 1951 को हुआ था। उनके पिता राजा रणंजय सिंह थे। उन्होंने 1973 में अपनी पहली पत्नी गरिमा सिंह से शादी की, जिनसे उन्हें एक बेटा और दो बेटियाँ हैं। मार्च 1995 में उनका तलाक हो गया। उन्होंने अप्रैल 1995 में अमिता सिंह से शादी की। उन्होंने अपनी पिछली शादी से भी अमिता की बेटी को गोद लिया था। 1980 के दशक के दौरान वह दो बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए चुने गए और राज्य मंत्री पद पर रहे। 1990 में, वह भारत की संसद के ऊपरी सदन के सदस्य बने, जिसे राज्य सभा के रूप में जाना जाता है, और 1998 में उन्हें निचले सदन के लिए चुना गया, जिसे लोकसभा कहा जाता है। 12 वें लोकसभा सत्र में उनका कार्यकाल अगले वर्ष तक चला। इसके बाद, 2009 में, वह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली 15 वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में उस सदन में दूसरा कार्यकाल प्राप्त करने में सफल रहे। वह वर्तमान में राज्य सभा में असम राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। सिंह ने वर्षों में विभिन्न मंत्रिस्तरीय विभागों और समिति के पदों पर काम किया है, जिसमें 1991 में केंद्रीय संचार मंत्री भी शामिल हैं। संजय सिंह ने अवध यूनिवर्सिंटी से डॉक्ट्रेट की उपाधि मिली है।
1
2
3
4
5
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special