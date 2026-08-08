दिव्यांग सर्टिफिकेट से बने VDO का खुला खेल! सरकारी नौकरी के लिए भाई के साथ मिलकर रची साजिश, पुलिस जांच शुरू

आरोप है कि शेर सिंह ने अपने भाई हवा सिंह के साथ मिलकर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट तैयार करवाए थे। 24 जुलाई को एसएमएस में गठित मेडिकल बोर्ड के सामने शेर सिंह का मेडिकल होना था। इसी दौरान आरोप है कि शेर सिंह खुद मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं हुआ। उसकी जगह उसका भाई हवा सिंह वहां पहुंचा। हवा सिंह शेर सिंह के दस्तावेज लेकर मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हुआ था। जानकारी के अनुसार, हवा सिंह दिव्यांग है। वह अपने भाई शेर सिंह की मदद करने के लिए मेडिकल बोर्ड के सामने पहुंचा था।