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राजस्थान में ‘बैक-टू-बैक’ VVIP विजिट, पहले जेपी नड्डा- फिर आएंगे अमित शाह, आखिर क्यों आ रहे दोनों सेन्ट्रल मिनिस्टर? 

Rajasthan VVIP Visits: राजस्थान में अगस्त 2026 में बैक-टू-बैक VVIP विजिट। 9 अगस्त को जेपी नड्डा की जयपुर में तिरंगा यात्रा, 16 अगस्त को अमित शाह देंगे 750 करोड़ की सौगात। जानिए पूरा कार्यक्रम।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Aug 08, 2026

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JP Nadda and Amit Shah - File PICs

राजस्थान में अगस्त महीने के एक सप्ताह के भीतर दो सेन्ट्रल मिनिस्टर्स के बैक-टू-बैक दौरे लग रहे हैं, जिससे कि आने वाले 7 दिन सियासी और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद हलचल भरे रहने वाले हैं। स्वतंत्रता दिवस और 'हर घर तिरंगा' अभियान के उपलक्ष्य में पहले केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जयपुर पधार रहे हैं, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चित्तौड़गढ़ और अलवर में विशाल जनसभाओं को संबोधित करने और करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात देने आ रहे हैं। प्रशासन और पुलिस महकमा इन हाई-प्रोफाइल दौरों को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।

9 अगस्त को जयपुर में जेपी नड्डा

स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा रविवार, 9 अगस्त को जयपुर के दौरे पर रहेंगे। नड्डा की मौजूदगी में ही सुबह 9 बजे जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल से भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ होगा।

यह यात्रा अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजारों से गुजरते हुए बड़ी चौपड़ तक पहुंचेगी। राष्ट्र के सम्मान और देशप्रेम के संदेश के साथ आयोजित होने वाली इस यात्रा में आमजन, युवा और जनप्रतिनिधि भाग लेंगे।

16 अगस्त को अमित शाह का दौरा

जेपी नड्डा के दौरे के ठीक एक सप्ताह बाद, 16 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। अब तक मिली जानकारी के अनुसार अमित शाह अपने एक दिवसीय व्यस्त कार्यक्रम के दौरान दो प्रमुख जिलों- चित्तौड़गढ़ और अलवर का दौरा करेंगे।

पहला पड़ाव: चित्तौड़गढ़: गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले ऐतिहासिक नगरी चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगे, जहां वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।

दूसरा पड़ाव: अलवर: चित्तौड़गढ़ के बाद अमित शाह अलवर पहुंचेंगे, जहां से वे राजस्थान को करीब ₹750 करोड़ की विकास योजनाओं की बड़ी सौगात देंगे।

विकास परियोजनाओं का उद्घाटन: अलवर में अमित शाह सरस डेयरी और मेडिकल कॉलेज के विशेष कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे।

हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे का विस्तृत और आधिकारिक मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम आना अभी बाकी है।

अलवर में शाह की महारैली, तैयारियां तेज

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव खुद गृह मंत्री अमित शाह के अलवर दौरे और कार्यक्रमों की तैयारियों की कमान संभाले हुए हैं। पहले यह मीटिंग सरस डेयरी परिसर में होनी प्रस्तावित थी, लेकिन भारी जनसैलाब को देखते हुए अब अलवर शहर के सबसे बड़े विजयनगर मैदान को जनसभा के लिए चुना गया है।

सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से अलवर की जिला कलेक्टर डॉ. अर्तिका शुक्ला और एसपी सुधीर चौधरी ने मुलाकात की और सुरक्षा व ट्रैफिक रूट को लेकर विस्तृत चर्चा की।

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Updated on:

08 Aug 2026 03:53 pm

Published on:

08 Aug 2026 03:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में ‘बैक-टू-बैक’ VVIP विजिट, पहले जेपी नड्डा- फिर आएंगे अमित शाह, आखिर क्यों आ रहे दोनों सेन्ट्रल मिनिस्टर? 

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