राजस्थान में ‘बैक-टू-बैक’ VVIP विजिट, पहले जेपी नड्डा- फिर आएंगे अमित शाह, आखिर क्यों आ रहे दोनों सेन्ट्रल मिनिस्टर? 

राजस्थान में अगस्त महीने के एक सप्ताह के भीतर दो सेन्ट्रल मिनिस्टर्स के बैक-टू-बैक दौरे लग रहे हैं, जिससे कि आने वाले 7 दिन सियासी और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद हलचल भरे रहने वाले हैं। स्वतंत्रता दिवस और 'हर घर तिरंगा' अभियान के उपलक्ष्य में पहले केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जयपुर पधार रहे हैं, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चित्तौड़गढ़ और अलवर में विशाल जनसभाओं को संबोधित करने और करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात देने आ रहे हैं। प्रशासन और पुलिस महकमा इन हाई-प्रोफाइल दौरों को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।