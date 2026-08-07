government jobs : सरकारी नौकरी के लिए भारतीय नागरिकता के साथ शिक्षा भी बेहद जरुरी है। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ही विभागों में पदों का वर्गीकरण कियाजाता है। सरकारी विभाग में 8 वीं से लेकर डॉक्टरेट की उपाधि तक की रिक्तियां होती हैं। चपरासी की नौकरी से लेकर निदेशक तक की भर्ती के लिए विभाग योग्यताधारी उम्मीदवारों से आवेदन मांगता है। इसके लिए प्रतियोगी परीक्षा और अन्य प्रकार से चयन किया जा सकता है। सरकारी नौकरी में दोनों तरह के विभागों में आप आवेदन के पात्र होते है। सुरक्षा बलो में शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है। वहीँ सिविल सेवा के लिए विकलांग और दिव्यांग भी पात्र होते हैं। चालक भर्ती सभी विभागों में होती है चाहे वो सुरक्षा बल हो या सिविल, शारीरिक दक्ष होना जरुरी है। सरकारी नौकरी में भर्ती होने की प्रक्रिया कक्षा 10वीं व 12वीं से ही चालू हो जाती है। साल का फरवरी, मार्च और अगस्त, सितम्बर एग्जाम माह से जाना जाता है। ये वो महीने हैं जब छात्र अपने सपनो से बस एक कदम दूर होते हैं। government jobs : सरकारी नौकरी में जाने के लिए जरुरी योग्यता हर साल सरकार की तरफ से विभन्न विभागों में रिक्त पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी होता है। 10वीं व 12वीं पास से लेकर उपाधि तक के अभ्यर्थी इन पदों के जरिए सरकारी नौकरी में सीधे प्रवेश कर सकते हैं। इन पदों में आवेदन के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से जरुरी शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी पड़ेगी। 10वीं 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC, ग्रुप सी, ग्रुप डी, पुलिस, भारतीय सेना, ड्राइवर, जूनियर असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO, स्टेनोग्राफर, हेल्पर, फायरमैन, जेल वार्डन, फारेस्ट गार्ड और भी बहुत से पोस्ट के लिए सरकार समय-समय पर पोस्ट निकालती रहती है। स्नातक स्तरीय वैकेंसी ग्रेजुएशन में पढाई कर रहे छात्र जो सरकारी नौकरी में जाने के इच्छुक है उनके लिए हर साल सरकारी नौकरी के लिए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर रिक्तियां आती है। कंबाइन डिफेन्स अकादमी CDS(सेना में जाने के लिए), सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन (केवल इंजीनियरिंग छात्रों के लिए), रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, सिविल सेवा, विभागों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी स्तर के पद, लेखा विभाग, सुरक्षा बलों में अधिकारी, राज्य स्तरीय सिविल सेवा और पुलिस में अधिकारी के पदों पर भर्ती हेतु पात्र होते हैं। government jobs : सरकारी नौकरी में विभाग अनुसार रिक्त पदों की विज्ञप्ति राष्ट्रीय समाचार पत्र में जारी होती है। और अन्य जानकारी आप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह की सुविधा होती है।

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