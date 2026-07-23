CJP Jantar Mantar Protest : ‘भीड़ ने घेरकर बुरी तरह पीटा’, सीजेपी प्रदर्शन के दौरान घायल हेड कांस्टेबल ने बताई आपबीती

CJP Jantar Mantar Protest : नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर बुधवार शाम को एक बार फिर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर झड़प हुई। प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में घायल हुए दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल बाबू लाल ने गुरुवार को पूरी आपबीती बताई है। बाबू लाल ने बताया कि अचानक हजारों की भीड़ आ गई और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। उन्होंने मुझे चारों तरफ से पकड़ लिया और बहुत बुरी तरह पीटा। वहां करीब 3 से 4 हजार लोग मौजूद थे। उनके पास पत्थर, डंडे और चाकू भी थे। वहां कुछ अच्छे लोग भी मौजूद थे। उन्होंने मुझे बचाया।