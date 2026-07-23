‘छात्रों के लिए ऐसा कड़ा कदम किसी सरकार ने नहीं उठाया’, पेपर लीक पर कंगना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन

Kangana Ranaut news: भाजपा सांसद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फैसले की सराहना की है, जिसे उन्होंने छात्रों के हित में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। कंगना ने कहा कि परीक्षा में नकल और पेपर लीक जैसी समस्याओं से देश लंबे समय से परेशान रहा है, लेकिन पहली बार किसी सरकार ने इसे रोकने के लिए इतना सख्त कदम उठाया है।