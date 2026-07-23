‘छात्रों के लिए ऐसा कड़ा कदम किसी सरकार ने नहीं उठाया’, पेपर लीक पर कंगना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन

पेपर लीक पर कंगना ने प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का समर्थन किया। फोटो सोर्स-ANI
Kangana Ranaut news: भाजपा सांसद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फैसले की सराहना की है, जिसे उन्होंने छात्रों के हित में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। कंगना ने कहा कि परीक्षा में नकल और पेपर लीक जैसी समस्याओं से देश लंबे समय से परेशान रहा है, लेकिन पहली बार किसी सरकार ने इसे रोकने के लिए इतना सख्त कदम उठाया है।
कंगना रनौत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने पीएम मोदी के भावनात्मक संदेश का जिक्र करते हुए कहा कि यह दिखाता है कि सरकार बच्चों की मेहनत और उनके सपनों को लेकर कितनी गंभीर है।
कंगना ने कहा कि परीक्षा में नकल करना और पेपर लीक जैसी घटनाओं से हम बचपन से प्रभावित रहे हैं। हमने हमेशा देखा है कि इन समस्याओं से छात्र परेशान होते रहे हैं, लेकिन इसके लिए किसी सरकार ने इतना कड़ा कदम नहीं उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कदम उठाकर दिखा दिया है कि बच्चों के लिए उनका क्या संकल्प है।
उन्होंने आगे कहा कि देश के लाखों छात्र मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। सरकार का सख्त रुख छात्रों में विश्वास बढ़ाने वाला है और इससे परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
भाजपा सांसद ने प्रधानमंत्री के इस फैसले को छात्रों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे देश में एक बेहतर और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था बनाने का रास्ता साफ होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के हित में लिए गए ऐसे फैसले आने वाले समय में सकारात्मक बदलाव लाएंगे।
गौरतलब है कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और नकल रोकने को लेकर केंद्र सरकार लगातार सख्त कदम उठाने की बात कहती रही है। पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकना सरकार के लिए लंबे समय से बड़ी चुनौती रहा है। अब इस दिशा में उठाए गए कदमों को लेकर राजनीतिक और छात्र संगठनों की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।
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