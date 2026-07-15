Govt Jobs 2026: सरकारी नौकरी पाने के लिए जल्दी करें आवेदन, इस हफ्ते बंद हो रही 7 बड़ी भर्तियों की विंडो

Weekly Govt Jobs 2026:सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह हफ्ता बहुत जरूरी है। अगर आप भी लंबे समय से किसी बेहतर अवसर की तलाश में हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो बिना देर किए तुरंत आवेदन कर लें। इस सप्ताह SBI, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी सहित 7 बड़ी सरकारी भर्तियों के आवेदन की विंडो बंद होने जा रही है। इन सभी भर्तियों को मिलाकर कुल 9700 से अधिक पदों को भरा जाएगा। आइए जानते हैं इन सभी नौकरियों की पूरी लिस्ट और क्या है आवेदन की आखिरी तारीख?