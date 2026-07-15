Govt Jobs 2026: सरकारी नौकरी पाने के लिए जल्दी करें आवेदन, इस हफ्ते बंद हो रही 7 बड़ी भर्तियों की विंडो

Government Jobs 2026 (Image-Freepik)
Weekly Govt Jobs 2026:सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह हफ्ता बहुत जरूरी है। अगर आप भी लंबे समय से किसी बेहतर अवसर की तलाश में हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो बिना देर किए तुरंत आवेदन कर लें। इस सप्ताह SBI, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी सहित 7 बड़ी सरकारी भर्तियों के आवेदन की विंडो बंद होने जा रही है। इन सभी भर्तियों को मिलाकर कुल 9700 से अधिक पदों को भरा जाएगा। आइए जानते हैं इन सभी नौकरियों की पूरी लिस्ट और क्या है आवेदन की आखिरी तारीख?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में असिस्टेंट मैनेजर (Law) और डिप्टी मैनेजर (Law) के कुल 49 पदों पर आवेदन की लास्ट डेट 14 जुलाई, 2026 है। लॉ डिग्री धारक अभ्यर्थी जिनके पास बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन और दो या चार साल का जरूरी अनुभव है, वे बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा।
बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन अंग्रेजी, इतिहास, हिंदी, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र जैसे छह विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 3687 पदों पर भर्ती कर रहा है। इसके लिए मास्टर डिग्री और नेट या सेट पास उम्मीदवार 15 जुलाई, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। नियमों के तहत पीएचडी डिग्री धारकों को नेट परीक्षा से छूट दी गई है।
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ओर से समूह 2 उपसमूह 1 के तहत कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कृषि या बागवानी में ग्रेजुएशन करने वाले 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए 17 जुलाई, 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट मिलेगी।
मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर सहित विभिन्न संभागों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 2548 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 12वीं पास महिलाएं 13 जुलाई, 2026 तक आवेदन कर सकती हैं। वहीं फॉर्म में किसी भी प्रकार के सुधार के लिए 15 जुलाई 2026 तक का समय दिया गया है। इसका चयन पूरी तरह से मेरिट सूची के आधार पर होगा।
उत्तर प्रदेश में बागपत और बिजनौर जिले के लिए आंगनवाड़ी वर्कर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। बिजनौर जिले के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 15 जुलाई और बागपत जिले के लिए अंतिम तिथि 16 जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है। इस भर्ती में केवल महिलाएं ही भाग ले सकती हैं और आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है।
न्यायिक सेवा में जाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में 27 पदों पर आवेदन करने का यह अंतिम अवसर है। सात साल का वकालत का अनुभव रखने वाले कानून स्नातक 15 जुलाई, 2026 की शाम 5 बजकर 30 मिनट तक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित होनी तय हुई है।
नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड प्रयागराज में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और जूनियर असिस्टेंट सहित विभिन्न तकनीकी पदों पर 28 वैकेंसियां निकली हैं। आईटीआई और संबंधित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार 17 जुलाई, 2026 तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।
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