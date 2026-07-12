RPSC Senior Teacher Exam: वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आज से शुरू, 57 एग्जाम सेंटर बनाए 

गड़बड़ी और नकल रोकने के लिए हर केंद्र पर दो-दो वीडियोग्राफर तैनात किए गए हैं, जो पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसके अलावा 57 केंद्राधीक्षक, 95 पर्यवेक्षक और करीब 1700 वीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी तरह की परेशानी या शिकायत के लिए कलेक्ट्रेट में 17 जुलाई तक एक स्पेशल कंट्रोल रूम भी शुरू किया गया है।



नियमों के मुताबिक परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना पूरी तरह बैन है। परीक्षार्थियों को आयोग की ओर से तय किए गए ड्रेस कोड में ही आने की अनुमति दी गई है। सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय का विशेष ध्यान रखें ताकि चेकिंग के दौरान उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।