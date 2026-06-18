UP GIC Lecturer Expected Cut Off: कैटेगरी वाइज जानिए कितनी जाएगी कटऑफ, 1516 पदों के लिए हुई थी परीक्षा

हिंदी 75 से 80 70 से 75 65 से 70 60 से 65

अंग्रेजी 75 से 78 70 से 72 60 से 65 58 से 62

उर्दू 74 से 76 69 से 72 67 से 70 60 से 64

गणित 74 से 77 72 से 76 68 से 72 65 से 70

जीव विज्ञान 68 से 72 65 से 70 65 से 68 62 से 66

भौतिकी 72 से 76 70 से 74 64 से 70 62 से 68

रसायन विज्ञान 70 से 75 68 से 74 62 से 68 60 से 67

इतिहास 65 से 71 66 से 70 64 से 68 62 से 66

भूगोल 75 से 79 70 से 75 68 से 74 65 से 70

अर्थशास्त्र 70 से 75 68 से 72 66 से 71 60 से 66

संस्कृत 75 से 80 72 से 77 68 से 72 65 से 70

नागरिक शास्त्र 75 से 81 70 से 76 68 से 72 65 से 70

समाजशास्त्र 70 से 75 68 से 72 65 से 70 60 से 66