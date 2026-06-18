UP GIC Lecturer Expected Cut Off: कैटेगरी वाइज जानिए कितनी जाएगी कटऑफ, 1516 पदों के लिए हुई थी परीक्षा

UP GIC Lecturer Cut Off List 2026 (Photo- Official Website)
UP GIC Lecturer Cut Off 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी (UPPSC) ने राजकीय इंटर कॉलेज GIC लेक्चरर लिखित परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक कर लिया गया है। 14 और 17 जून, 2026 को विभिन्न विषयों के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा खत्म होने के बाद अब उम्मीदवार कटऑफ अंकों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऑफिशियल कटऑफ लिस्ट फाइनल रिजल्ट के साथ जारी की जाएगी लेकिन उससे पहले आप पिछले वर्षों के रुझानों के आधार पर संभावित कटऑफ यहां देख सकते हैं।
आयोग ने 14 जून को 13 प्रमुख विषयों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी। इनमें हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी, उर्दू, गणित, समाजशास्त्र, जीव-विज्ञान, अंग्रेजी, नागरिक शास्त्र और रसायन-विज्ञान शामिल थे। इसके बाद 17 जून को बाकी तीन विषयों मनोविज्ञान, अपराध विज्ञान और दंडशास्त्र की परीक्षा आयोजित की गई थी।
|विषय (Subject)
|जनरल(General)
|ओबीसी (OBC)
|एससी(SC)
|एसटी (ST)
|हिंदी
|75 से 80
|70 से 75
|65 से 70
|60 से 65
|अंग्रेजी
|75 से 78
|70 से 72
|60 से 65
|58 से 62
|उर्दू
|74 से 76
|69 से 72
|67 से 70
|60 से 64
|गणित
|74 से 77
|72 से 76
|68 से 72
|65 से 70
|जीव विज्ञान
|68 से 72
|65 से 70
|65 से 68
|62 से 66
|भौतिकी
|72 से 76
|70 से 74
|64 से 70
|62 से 68
|रसायन विज्ञान
|70 से 75
|68 से 74
|62 से 68
|60 से 67
|इतिहास
|65 से 71
|66 से 70
|64 से 68
|62 से 66
|भूगोल
|75 से 79
|70 से 75
|68 से 74
|65 से 70
|अर्थशास्त्र
|70 से 75
|68 से 72
|66 से 71
|60 से 66
|संस्कृत
|75 से 80
|72 से 77
|68 से 72
|65 से 70
|नागरिक शास्त्र
|75 से 81
|70 से 76
|68 से 72
|65 से 70
|समाजशास्त्र
|70 से 75
|68 से 72
|65 से 70
|60 से 66
|मनोविज्ञान
|70 से 74
|65 से 71
|64 से 68
|60 से 66
अनुमानित कटऑफ संभावित कटऑफ का अनुमान पिछले वर्षों के ट्रेंड्स, अंकों और परीक्षा के पैटर्न का एनालिसिस करके लगाया गया है। इस परीक्षा में 300 अंकों के कुल 120 सवाल पूछे गए थे जिन्हें हल करने के लिए कैंडिडेट्स को 2 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही गलत उत्तर देने पर 0.33 अंकों की नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विषयवार संभावित अंक नीचे टेबल में दिए गए हैं।
बता दें कि इस भर्ती परीक्षा के जरिये राज्य में लेक्चरर के कुल 1516 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।
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