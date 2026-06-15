UP News: 1 जुलाई से शुरू होगा ‘स्कूल चलो अभियान’ का दूसरा चरण, हर बच्चे को स्कूल भेजेगी योगी सरकार

अपर मुख्य सचिव ने राजकीय शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ तय समय सीमा के भीतर पूरा करने को कहा है। इसके अलावा समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना के तहत रुके हुए सभी भुगतान 30 जून तक निपटाने और निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में मौजूद प्रयोगशालाओं के उपकरणों का भौतिक सत्यापन कर सभी लैब को जल्द से जल्द क्रियाशील बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। प्रोजेक्ट अलंकार, नए मिनी स्टेडियम और 44 इंडोर मिनी स्टेडियम से जुड़े कार्यों की रफ्तार भी तेज करने को कहा गया है।