‘आदमी बन गया है एक-दूसरे का दुश्मन’, हेड कांस्टेबल मोहम्मद जमशेद ने दिया इस्तीफा, अब राजनीति में करेंगे एंट्री

UP Police Viral Letter: उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बरेली से मुरादाबाद जीआरपी में तैनात हेड कांस्टेबल मोहम्मद जमशेद ने अचानक पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके पीछे जो वजह बताई है उसने सबको हैरान कर दिया है। सिपाही ने अपने त्यागपत्र में देश और प्रदेश में बढ़ती सांप्रदायिकता का जिक्र करते हुए अब राजनीति में जाने का बड़ा ऐलान किया है। हेड कांस्टेबल का यह इस्तीफा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।