कांवड़ यात्रा के चलते बरेली में हर सोमवार और शनिवार को स्कूलों की होगी छुट्टी, कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम का बड़ा फैसला

Bareilly School Holiday: सावन महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर बरेली प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या और शहर में बढ़ने वाले ट्रैफिक दबाव को देखते हुए जिले के स्कूलों में सावन के हर सोमवार और शनिवार को सभी छात्रों की छुट्टी रहेगी। डीएम अविनाश सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके साथ ही प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के लिए खास माइक्रो प्लान तैयार किया है, जिसमें ड्रोन निगरानी, रूट डायवर्जन और सुरक्षा व्यवस्था को शामिल किया गया है।