हरिद्वार में बड़ा हादसा, गंगनहर में नहाने गए चंडीगढ़ के 4 युवकों की मौत

हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू अभियान में जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मिलकर काम किया। जल पुलिस की टीम में अभियान प्रभारी एएसआई अतुल सिंह, हेड कांस्टेबल नरेंद्र नेगी, हेड कांस्टेबल प्रदीप सिंह रावत, हेड कांस्टेबल गगनदीप सिंह, गोताखोर जानू पाल, मनोज बहुखंडी, चिराग अरोड़ा और वाहन चालक मनमोहन सिंह नेगी शामिल रहे। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है। हादसे के बाद मृतकों के परिवारों को सूचना दे दी गई है।