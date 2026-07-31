Teacher Death Case Update: ‘मनहूस’ कहकर किया जाता था अपमानित; बेटी से नहीं हो पा रहा था संपर्क, टीचर की मौत की Inside Story

डोईवाला की सर्किल ऑफिसर वंदना वर्मा ने बताया कि शिकायत के अनुसार सृष्टि को परिवार के सदस्य नियमित रूप से 'मनहूस' और 'अशुभ' कहकर अपमानित करते थे। परिवार का आरोप था कि उनके घर में आने के बाद से दुर्भाग्य शुरू हुआ। शिकायत में यह भी कहा गया कि ससुर की लंबी बीमारी के बाद हुई मृत्यु के लिए भी सृष्टि को जिम्मेदार ठहराया जाता था।