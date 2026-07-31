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Teacher Death Case Update: ‘मनहूस’ कहकर किया जाता था अपमानित; बेटी से नहीं हो पा रहा था संपर्क, टीचर की मौत की Inside Story

Teacher Death Case Update Dehradun: 27 साल की सरकारी स्कूल शिक्षिका सृष्टि भंडारी की कथित दहेज मृत्यु के मामले में पुलिस ने पति, सास, ननद और अन्य परिजनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायत में दहेज की मांग, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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देहरादून

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Harshul Mehra

Jul 31, 2026

uttarakhand teacher dowry death case inside story doiwala dehradun

शिक्षिका की मौत मामले की इनसाइड स्टोरी, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब X (@we_knowd)

Dehradun Teacher Death Case Update:देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में 27 साल की सरकारी स्कूल शिक्षिका सृष्टि भंडारी की कथित दहेज मृत्यु के मामले में पुलिस ने उत्तराखंड सचिवालय में तैनात एक निजी सचिव और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई मृतका की मां की शिकायत के आधार पर की गई है।

मां की शिकायत पर दर्ज हुई FIR

पुलिस ने गुरुवार को मृतका की मां सीमा भंडारी की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), जो दहेज मृत्यु से संबंधित है, के तहत FIR दर्ज की। मामले में सृष्टि के पति सौरभ खत्री, सास परवीना देवी, ननद चारू खत्री और परिवार के अन्य अज्ञात सदस्यों को आरोपी बनाया गया है।

शादी के बाद दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप

शिकायत के अनुसार, सृष्टि भंडारी की शादी पिछले साल नवंबर में सौरभ खत्री से हुई थी। शादी के बाद वह डोईवाला स्थित अपने ससुराल में रहने लगी थीं। आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद ही पति और ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग को लेकर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

'मनहूस' और 'अशुभ' कहकर किया जाता था अपमान

डोईवाला की सर्किल ऑफिसर वंदना वर्मा ने बताया कि शिकायत के अनुसार सृष्टि को परिवार के सदस्य नियमित रूप से 'मनहूस' और 'अशुभ' कहकर अपमानित करते थे। परिवार का आरोप था कि उनके घर में आने के बाद से दुर्भाग्य शुरू हुआ। शिकायत में यह भी कहा गया कि ससुर की लंबी बीमारी के बाद हुई मृत्यु के लिए भी सृष्टि को जिम्मेदार ठहराया जाता था।

2 दिन संपर्क नहीं होने पर सामने आया मामला

मामले का खुलासा तब हुआ जब 28 और 29 जुलाई को सृष्टि से उनकी मां का संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने आसपास रहने वाले रिश्तेदारों से हालचाल लेने को कहा। रिश्तेदारों ने सृष्टि को स्थानीय अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती पाया। जब तक उनकी मां गढ़वाल के श्रीनगर से देहरादून पहुंचीं, तब तक इलाज के दौरान सृष्टि की मौत हो चुकी थी।

पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में लगाए गए आरोपों की जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

31 Jul 2026 12:00 pm

Published on:

31 Jul 2026 12:00 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / Teacher Death Case Update: ‘मनहूस’ कहकर किया जाता था अपमानित; बेटी से नहीं हो पा रहा था संपर्क, टीचर की मौत की Inside Story

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