लेखकों से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बोले- समाज को दिशा देने में साहित्यकारों की अहम भूमिका

मुख्यमंत्री ने कहा कि "एक पुस्तक, एक वृक्ष, एक उज्ज्वल भविष्य" थीम पर चलाया जा रहा यह अभियान ज्ञान और अध्ययन की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में सराहनीय पहल है। उनका कहना था कि पुस्तकें समाज में सकारात्मक सोच, संस्कार और ज्ञान का आधार होती हैं तथा इस तरह के प्रयास युवाओं में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करेंगे।कार्यक्रम में मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रो. गोविंद सिंह, पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी, सचिव रणवीर सिंह चौहान, जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल सहित प्रदेश के अनेक साहित्यकार और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।