Rudraprayag News: भूस्खलन से केदारनाथ हाईवे बंद; बचाव कार्य जारी, चारधाम यात्रा स्थगित

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा रोकने की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग की चेतावनी और कई जगहों पर भूस्खलन होने के कारण यह बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तरकाशी से लेकर देहरादून और टिहरी में सुबह से ही लगातार भारी बारिश हो रही है जिससे यात्रियों के लिए खतरा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सरकार के लिए सबसे जरूरी है और मौसम साफ होते ही यह यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी।