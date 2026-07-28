बारिश से बदले हालात: स्कूलों में अवकाश घोषित; चारधाम यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी, उत्तराखंड के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट

Uttarakhand Monsoon Rain Orange Alert: उत्तराखंड में लगातार हो रही मानसूनी बारिश का असर अब जनजीवन पर साफ दिखाई देने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य सरकार और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है।