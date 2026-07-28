बारिश से बदले हालात: स्कूलों में अवकाश घोषित; चारधाम यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी, उत्तराखंड के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट

उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। फोटो सोर्स-Ai
Uttarakhand Monsoon Rain Orange Alert: उत्तराखंड में लगातार हो रही मानसूनी बारिश का असर अब जनजीवन पर साफ दिखाई देने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य सरकार और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है।
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और पिछले कई दिनों से राज्य के अधिकांश हिस्सों में लगातार वर्षा हो रही है। आने वाले घंटों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल सहित कई जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।
लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और चट्टानें गिरने का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से नदियों और नालों के किनारे जाने से बचने, बिना जरूरी काम के यात्रा नहीं करने और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।
भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर प्रभावित जिलों के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को मंगलवार के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसमें जनपद बागेश्वर शामिल है। प्रशासन का कहना है कि विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया है।
राज्य प्रशासन ने केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों से कहा गया है कि यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की ताजा जानकारी अवश्य लें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। लगातार बारिश के कारण यात्रा मार्गों पर भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध होने का खतरा बना हुआ है।
लगातार बारिश के चलते कंचननाला के पास मलबा आने से बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। इसके कारण इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। प्रशासन मार्ग को जल्द से जल्द खोलने के प्रयास में जुटा है, जबकि यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था और ताजा अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है।
देहरादून के प्रेमनगर स्थित नंदा की चौकी में टौंस नदी पर बना नया पुल भी लगातार बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे देहरादून, विकासनगर और पड़ोसी हिमाचल प्रदेश के बीच यातायात प्रभावित हुआ है। संबंधित विभाग स्थिति का आकलन कर आवश्यक मरम्मत कार्य में जुटे हुए हैं।
मौसम विभाग ने पुरोला, बड़कोट, गंगोत्री, केदारनाथ, बदरीनाथ, सोनप्रयाग, थराली, नंदा देवी पर्वत क्षेत्र, मुनस्यारी, बेरीनाग, गंगोलीहाट, डीडीहाट, जसपुर, रुद्रपुर, खटीमा और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इन इलाकों के लोगों से संवेदनशील स्थानों पर जाने से बचने और प्रशासन की सलाह का पालन करने को कहा गया है।
राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। राहत एवं बचाव दलों को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया है, जबकि आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक मौसम अपडेट पर भरोसा करने की अपील की है।
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