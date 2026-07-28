‘विज्ञान और नवाचार से समृद्ध बनेगा उत्तराखंड’, CM धामी बोले- स्कूली बच्चों को कराया जाए निर्माणाधीन साइंस सिटी का भ्रमण

Uttarakhand Science Technology Policy: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित उत्तराखंड के निर्माण की मजबूत आधारशिला हैं। राज्य सरकार प्रदेश को अनुसंधान, नवाचार और आधुनिक तकनीक का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। सोमवार को आईआरडीटी (IRDT) सभागार में "Mainstreaming Science, Technology and Innovation for a Prosperous Uttarakhand" विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देहरादून में बन रही देश की पांचवीं साइंस सिटी का प्रदेशभर के स्कूली विद्यार्थियों को नियमित रूप से भ्रमण कराया जाए, ताकि उनमें वैज्ञानिक सोच और नवाचार की भावना विकसित हो सके।