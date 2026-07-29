पहली बार इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से चारों जिलों की 24 घंटे होगी कांवड़ यात्रा की निगरानी, 14,969 पुलिसकर्मी संभालेंगे मोर्चा

डीआईजी रेंज अजय कुमार साहनी ने बुधवार को प्रेस वार्ता में इस हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुये कहा कि इस बार एआई (आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस) मानव संसाधन और आपातकालीन सेवाओं के समन्वय से कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण संपन्न कराया जायेगा। डीआईजी ने बताया कि श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है। रेंज को आठ सुपर जोन, 26 जोन, 82 सेक्टर और 220 सबसेक्टर में बांटा गया है, ताकि हर गतिविधि पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 14,392 नागरिक पुलिसकर्मी, 577 यातायात पुलिसकर्मी, 14.5 प्लाटून पीएसी, दो सेक्शन फ्लड पीएसी और दो एसडीआरएफ टीमें तैनात रहेंगी। इसके अलावा 16 ड्रोन, 94 पब्लिक एड्रेस सिस्टम, 205 जल सेवा केंद्र, 144 कांवड़ शिविर, 92 मिशन शक्ति केंद्र, 134 चिकित्सा शिविर, 153 पुलिस सहायता केंद्र, 52 कंट्रोल रूम और 51 एंबुलेंस भी तैनात की गई हैं।