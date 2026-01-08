डीआईजी की रणनीति और मानीटरिंग पर खरे उतरे कप्तान और थाने, IGRS रैंकिंग में बरेली रेंज पुलिस पूरे यूपी में नंबर-वन

डीआईजी अजय साहनी ने बताया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रेंज कार्यालय में तैनात उपनिरीक्षक शालू, कंप्यूटर ऑपरेटर अमरेन्द्र कुमार और आरक्षी सलिल सक्सेना को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन जनपदों या थानों का प्रदर्शन भविष्य में कमजोर पाया गया, उनकी कड़ी समीक्षा कर जवाबदेही तय की जाएगी। नए साल की यह शुरुआत बता रही है कि अब पुलिसिंग केवल कार्रवाई नहीं, समाधान-संतुष्टि और विश्वास आधारित हो चुकी है। शिकायत मिलेगी तो दर्ज होगी, दर्ज होगी तो समय पर और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण होगा। यही मॉडल बरेली पुलिस ने स्थापित किया है।