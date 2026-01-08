8 जनवरी 2026,

बरेली

डीआईजी की रणनीति और मानीटरिंग पर खरे उतरे कप्तान और थाने, IGRS रैंकिंग में बरेली रेंज पुलिस पूरे यूपी में नंबर-वन

डीआईजी अजय साहनी की मेहनत रंग ला रही है। उसका असर फाइलों से लेकर धरातल पर नजर आने लगा है। डीआईजी के कुशल नेतृत्व शिल्पी होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि IGRS रैंकिंग में बरेली रेंज पुलिस पूरे यूपी में नंबर-वन है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 08, 2026

बरेली। डीआईजी अजय साहनी की मेहनत रंग ला रही है। उसका असर फाइलों से लेकर धरातल पर नजर आने लगा है। डीआईजी के कुशल नेतृत्व शिल्पी होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि IGRS रैंकिंग में बरेली रेंज पुलिस पूरे यूपी में नंबर-वन है। उनके निर्देश पर एसपी पीलीभीत अभिषेक, एसएसपी बरेली अनुराग आर्य, एसएसपी बदायूं ब्रजेश सिंह और एसपी शाहजहांपुर राजेश द्विवेदी की मानीटरिंग के कारण नए साल की शुरुआत के साथ ही पुलिस ने अपनी कार्यक्षमता, रणनीतिक पुलिसिंग और जवाबदेह प्रशासन का ऐसा दमदार प्रदर्शन किया कि पूरा उत्तर प्रदेश देखता रह गया।

डीआईजी अजय कुमार साहनी के सख्त निर्देशन, लगातार मॉनिटरिंग और ज़ीरो-टॉलरेंस अप्रोच का नतीजा यह रहा कि शासन की जनसुनवाई समाधान प्रणाली (IGRS) में दिसंबर-2025 की रैंकिंग में बरेली परिक्षेत्र ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर लिया। यह सफलता किसी एक जिले या थाना पुलिस की नहीं, बल्कि बरेली, बदायूँ, पीलीभीत और शाहजहांपुर पुलिस के संगठित, अनुशासित, शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध और संतुष्टिकर निस्तारण के कारण मिली है। बरेली रेंज ने नए साल में पुलिसिंग के माइलस्टोन मानक तय कर दिये हैं।

86 थानों का उत्कृष्ट प्रदर्शन, प्रदेश में अव्वल

IGRS रैंकिंग में बरेली परिक्षेत्र के कुल 86 थानों ने संयुक्त रूप से प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया।

बरेली के 27 थाने: कोतवाली, महिला थाना, सुभाषनगर, फतेहगंज पश्चिमी, किला, शेरगढ़, सीबीगंज, विशारतगंज, शाही, बारादरी, इज्जतनगर, देवरनियाँ, भुता, भोजीपुरा, नवाबगंज, आंवला, भमोरा, शीशगढ़, सिरौली, कैंट, फतेहगंज पूर्वी, फरीदपुर, अलीगंज, क्योलड़िया, हाफिजगंज, बहेड़ी और मीरगंज।

बदायूं के 21 थाने: कुवरगांव, महिला थाना, बिनावर, जरीफनगर, अलापुर, सहसवान, फैजगंज बेहटा, इस्लामनगर, वजीरगंज, दातागंज, मुजरिया, बिल्सी, बिसौली, उझानी, उसांवा, उघैती, उसैहत, मुसाझाग, हजरतपुर, कोतवाली और सिविल लाइंस।

पीलीभीत के 15 थाने: महिला थाना, माधोटांडा, करेली, कोतवाली, हजारा, जहानाबाद, सेहरामऊ उत्तरी, दियोरिया कलां, घुंघचाई, न्यूरिया, पूरनपुर, गजरौला, बीसलपुर, अमरिया और बिलसंडा।
शाहजहाँपुर के सभी 23 थाने: महिला थाना, रामचंद्र मिशन, खुटार, सिंधौली, कोतवाली, परौर, बंडा, कलान, अल्हागंज, सेहरामऊ दक्षिणी, मदनापुर, निगोही, मिर्जापुर, सदर बाजार, पुवायां, गढ़िया रंगीन, तिलहर, कटरा, खुदागंज, कांट, रोजा, जैतीपुर और जलालाबाद।

डीआईजी ने कर्मठता का किया सम्मान, लापरवाही पर चेतावनी

डीआईजी अजय साहनी ने बताया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रेंज कार्यालय में तैनात उपनिरीक्षक शालू, कंप्यूटर ऑपरेटर अमरेन्द्र कुमार और आरक्षी सलिल सक्सेना को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन जनपदों या थानों का प्रदर्शन भविष्य में कमजोर पाया गया, उनकी कड़ी समीक्षा कर जवाबदेही तय की जाएगी। नए साल की यह शुरुआत बता रही है कि अब पुलिसिंग केवल कार्रवाई नहीं, समाधान-संतुष्टि और विश्वास आधारित हो चुकी है। शिकायत मिलेगी तो दर्ज होगी, दर्ज होगी तो समय पर और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण होगा। यही मॉडल बरेली पुलिस ने स्थापित किया है।

