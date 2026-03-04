भैंसागाड़ी पर सवार होकर निकले लाट साहब, जूते-चप्पलों की बौछार के बीच निकला जुलूस, रंगों में डूबा शहर

जुलूस चौक, किला, केरुगंज, छाया कुआं, अंटा चौराहा, खिरनीबाग और सदर बाजार से होता हुआ बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचा। यहां लाट साहब ने मंदिर में शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद जुलूस शहीद पार्क, एसपी कॉलेज, घंटाघर और बंगला सरोदी होते हुए पुनः चौक कोतवाली पहुंचकर संपन्न हुआ। परंपरा के मुताबिक रास्ते भर कई स्थानों पर लाट साहब का रंग-गुलाल के साथ जूते-चप्पलों से स्वागत किया गया। हुलियारों ने भी जमकर हुड़दंग और नृत्य किया। जगह-जगह फूलों की वर्षा कर उत्साह बढ़ाया गया।