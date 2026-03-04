पति ने खेली खून की होली… पत्नी का रेत दिया गला, प्रेमी पर फेंका तेजाब, वजह जानकर उड़े होश

पुलिस के मुताबिक, आरसी मिशन थाना क्षेत्र के रेती मोहल्ले निवासी मोहन पांडेय से आरती का विवाह हुआ था। वैवाहिक जीवन में विवाद के चलते दोनों अलग रहने लगे थे। बताया जा रहा है कि इसके बाद आरती अजीजगंज में बृजदीप नामक युवक के साथ रहने लगी थी। इस बात को लेकर मोहन पांडेय नाराज चल रहा था। दोनों के बीच तलाक का मुकदमा भी न्यायालय में विचाराधीन बताया जा रहा है।