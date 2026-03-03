ढोल-नगाड़ों की गूंज में निकली प्राचीन नरसिंह भगवान की भव्य शोभायात्रा, रास्ते भर पुष्पवर्षा से हुआ स्वागत

शोभायात्रा श्री चित्रगुप्त मंदिर, चाहवाई से शुरू होकर बानखाना, घोसियान मस्जिद, श्री गौरी शंकर मंदिर गुलाब नगर, बजरिया, श्री अग्रसेन विद्यालय, अलका होटल, दयानंद चौक, नॉवल्टी रोड, पुराना रोडवेज, श्री काली मंदिर श्यामगंज, गोपीनाथ, मठ की चौकी, शिवाजी मार्ग और महादेव सेतु होते हुए पुनः आरंभ स्थल चाहबाई पहुंची, जहां यात्रा का विश्राम हुआ। रास्ते भर क्षेत्रवासियों ने पुष्पवर्षा कर भगवान का स्वागत किया और श्रद्धा भाव से आरती उतारी। श्रद्धालुओं की भीड़ यात्रा के साथ कदमताल करती रही।