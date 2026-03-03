खेत में फंदे से लटका मिला युवक का शव, प्रेमिका ने दो दिन पहले खाया था जहर, जानें क्यों

बताया जा रहा है कि दोनों एक ही बिरादरी के थे और एक-दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन किन परिस्थितियों में मामला आत्महत्या तक पहुंचा, इस पर परिवार के लोग कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं, मगर आधिकारिक तौर पर कोई कारण सामने नहीं आया है। थाना प्रभारी सनी चौधरी ने बताया कि मामला प्रथम दृष्टया प्रेम संबंध से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और युवती के बयान के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। गांव में इस घटना के बाद मातम पसरा है। दो परिवार गहरे सदमे में हैं, जबकि पूरे क्षेत्र में घटना को लेकर चर्चा का माहौल है।