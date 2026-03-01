गैर मर्दों से बात करती है पत्नी… मुझे कर रखा है ब्लॉक, थाने पहुंचे युवक ने सुनाई दर्दभरी आपबीती, सुनकर उड़े होश

पति ने आरोप लगाया कि पत्नी के परिजन घर आए और करीब 25 लाख रुपये के जेवर लेकर चले गए। जब इस बारे में विरोध किया गया तो और ज्यादा उत्पीड़न शुरू हो गया। इस पूरे घटनाक्रम ने परिवार की नींद उड़ा दी है। युवक ने पुलिस से निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है। सुभाषनगर पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी का कहना है कि दोनों पक्षों को बुलाकर पूछताछ की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।