2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

गैर मर्दों से बात करती है पत्नी… मुझे कर रखा है ब्लॉक, थाने पहुंचे युवक ने सुनाई दर्दभरी आपबीती, सुनकर उड़े होश

रिश्ते जब भरोसे से हटकर डर और धमकी में बदल जाएं तो घर आंगन भी अदालत जैसा लगने लगता है। सुभाषनगर थाने में एक पति ने ऐसी ही पीड़ा के साथ गुहार लगाई है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 02, 2026

बरेली। रिश्ते जब भरोसे से हटकर डर और धमकी में बदल जाएं तो घर आंगन भी अदालत जैसा लगने लगता है। सुभाषनगर थाने में एक पति ने ऐसी ही पीड़ा के साथ गुहार लगाई है। बीडीए कॉलोनी निवासी युवक ने थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह को तहरीर देकर बताया कि पत्नी उसके साथ न सिर्फ मारपीट करती है, बल्कि लगातार दहेज के मुकदमे में फंसाने और झूठे केस लगवाने की धमकियां भी दे रही है।

पीड़ित का आरोप है कि पत्नी मकान अपने नाम कराने का दबाव बना रही है। जब उसने ऐसा करने से इंकार किया तो पत्नी और उसके मायके वाले घर आकर मारपीट करने लगे। युवक का कहना है कि कई बार मोहल्ले वालों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। वह आरोप लगाता है कि पत्नी आए दिन कहती है मैं महिला हूं, मेरी ही चलेगी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इन शब्दों ने उसे मानसिक रूप से तोड़कर रख दिया है।

आठ महीने से ब्लॉक, दूसरों से घंटों बातें

पति का दावा है कि पत्नी ने उसे पिछले सात-आठ महीनों से फोन पर ब्लॉक कर रखा है। उससे कोई बातचीत नहीं करती, लेकिन अन्य पुरुषों से घंटों फोन पर बातचीत करती है। इतना ही नहीं, वीडियो कॉल कर रिकॉर्डिंग शेयर करने का भी आरोप लगाया है। जब वह इस बारे में सवाल पूछता है तो घर में झगड़ा और बखेड़ा खड़ा कर दिया जाता है। पीड़ित के मुताबिक, पत्नी रोज पांच-पांच घंटे घर से बाहर रहती है और पूछने पर अभद्र व्यवहार करती है।

नस काट लूंगी, तुम सब जाओगे जेल

तहरीर में युवक ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पत्नी दहेज के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है। इतना ही नहीं, वह हाथ की नस काटकर खुद को नुकसान पहुंचाने और पूरे परिवार को जेल भिजवाने की बात कहती है। इस धमकी से परिवार दहशत में है। युवक का कहना है कि कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए उसने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है।

25 लाख के जेवर लेकर गए परिजन

पति ने आरोप लगाया कि पत्नी के परिजन घर आए और करीब 25 लाख रुपये के जेवर लेकर चले गए। जब इस बारे में विरोध किया गया तो और ज्यादा उत्पीड़न शुरू हो गया। इस पूरे घटनाक्रम ने परिवार की नींद उड़ा दी है। युवक ने पुलिस से निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है। सुभाषनगर पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी का कहना है कि दोनों पक्षों को बुलाकर पूछताछ की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 10:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / गैर मर्दों से बात करती है पत्नी… मुझे कर रखा है ब्लॉक, थाने पहुंचे युवक ने सुनाई दर्दभरी आपबीती, सुनकर उड़े होश

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

खूंखार कुत्तों का कहर… चार साल के मासूम को झुंड ने जिंदा नोचा, नाले में मिला शव

बरेली

इज्जतनगर मंडल का सम्मान समारोह… 26 रेलकर्मियों को मिला रेल सेवा पुरस्कार, मंच पर गूंजी तालियां

बरेली

संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, खाने में जहर मिलाने का आरोप, पति समेत छह पर मुकदमा

बरेली

होली पर संकट में पड़ गया सफर… स्पेशल ट्रेनों-बसों का किराया भारी, नियमित सेवाओं में सीट को मची मारामारी

बरेली

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सख्ती… टाइगर रिजर्व की सड़कों पर वाहनों की एंट्री पर रोक, जानें वजह

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.