सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सख्ती… टाइगर रिजर्व की सड़कों पर वाहनों की एंट्री पर रोक, जानें वजह

वन विभाग ने जिन प्रमुख मार्गों पर रोक लगाई है, उनमें पीलीभीत-पूरनपुर मार्ग, पीलीभीत-माधोटांडा मार्ग और माधोटांडा-खटीमा मार्ग शामिल हैं। ये तीनों सड़कें टाइगर रिजर्व के घने वन क्षेत्र से होकर गुजरती हैं, जहां बाघ समेत कई संरक्षित वन्यजीव विचरण करते हैं। रात के समय अक्सर वन्यजीव सड़क पार करते हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। वन अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मानवीय आपात स्थिति में आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी, लेकिन सामान्य यातायात पूरी तरह बंद रहेगा।