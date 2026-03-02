सावधान बरेली: होली पर दो दिन सड़कें होंगी सील… बिना रूट देखे निकले तो जाम में हो जाएंगे कैद

बरेली। रंगों के त्योहार से पहले ट्रैफिक पुलिस ने शहर को राहत देने के लिए सख्त कदम उठा दिए हैं। बुधवार सुबह 10 बजे से गुरुवार रात 11 बजे तक बरेली शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। रविवार को जारी डायवर्जन एडवाइजरी के तहत शहर के सभी प्रमुख एंट्री प्वाइंट पर पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी हाल में भारी वाहन अंदर न आ सकें।