2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

सावधान बरेली: होली पर दो दिन सड़कें होंगी सील… बिना रूट देखे निकले तो जाम में हो जाएंगे कैद

रंगों के त्योहार से पहले ट्रैफिक पुलिस ने शहर को राहत देने के लिए सख्त कदम उठा दिए हैं। बुधवार सुबह 10 बजे से गुरुवार रात 11 बजे तक बरेली शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 02, 2026

बरेली। रंगों के त्योहार से पहले ट्रैफिक पुलिस ने शहर को राहत देने के लिए सख्त कदम उठा दिए हैं। बुधवार सुबह 10 बजे से गुरुवार रात 11 बजे तक बरेली शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। रविवार को जारी डायवर्जन एडवाइजरी के तहत शहर के सभी प्रमुख एंट्री प्वाइंट पर पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी हाल में भारी वाहन अंदर न आ सकें।

एसपी ट्रैफिक अकमल खान के मुताबिक डायवर्जन के दौरान एंबुलेंस और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट रहेगी, लेकिन ट्रक, डंपर और भारी मालवाहक गाड़ियों को शहर में घुसने नहीं दिया जाएगा। त्योहार के दौरान जाम और अव्यवस्था से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है।

इन रास्तों से शहर में नो-एंट्री

परसाखेड़ा रोड नंबर, बिलवा पुल, लालपुर कट, विलयधाम, नवदिया झादा, ट्रांसपोर्ट नगर, रजऊ परसपुर तिराहा से किसी भी भारी वाहन को शहर में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा रामगंगा तिराहा और बुखारा मोड़ से भी भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

बदायूं जाने वाले वाहनों का रूट

दिल्ली, मुरादाबाद, रामपुर, नैनीताल और पीलीभीत की ओर से आने वाले भारी वाहन और रोडवेज बसें अगर बदायूं की ओर जा रही हैं तो उन्हें झुमका तिराहे से बड़ा बाइपास होते हुए नवदिया झादा, फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी, दातागंज, देवचरा और भमोरा मार्ग से गुजरना होगा।

लखनऊ रूट के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

दिल्ली, मुरादाबाद और रामपुर से लखनऊ जाने वाले भारी वाहन बड़ा बाइपास से झुमका, बिलवा, विलयधाम, फरीदपुर और फतेहगंज पूर्वी होकर आगे बढ़ेंगे। वहीं लखनऊ से दिल्ली जाने वाले वाहन फरीदपुर और रजऊ परसपुर तिराहा होते हुए बड़ा बाइपास पकड़ेंगे।

बसों के लिए अलग व्यवस्था

बदायूं और लखनऊ की ओर से आने वाली रोडवेज बसें रजऊ परसपुर तिराहा से सेटेलाइट बस अड्डे तक आ सकेंगी। दिल्ली की तरफ से आने वाली बसें मिनी बाइपास, इज्जतनगर, डेलापीर और सौ फुटा पूर्वी से होकर सेटेलाइट बस अड्डा पहुंचेंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 12:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / सावधान बरेली: होली पर दो दिन सड़कें होंगी सील… बिना रूट देखे निकले तो जाम में हो जाएंगे कैद

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रंगोत्सव : एडीजी कार्यालय में तिलक, पटके से पुलिस मीडिया का अभिनंदन, हुई पंखुड़ियों की बरसात

बरेली

महाजन अस्पताल में बवाल… डॉक्टरों की लापरवाही से युवक की मौत, 4 लाख वसूली का आरोप, पुलिस फोर्स तैनात

बरेली

धोखेबाजों ने बेच डाली चर्च की एक हजार करोड़ की प्रापर्टी, मिशन कंपाउंड के पांच लोगों को नोटिस जारी

बरेली

खामेनेई के इंतकाल पर बरेली में मातम, मजलिस के बाद सड़कों पर निकला मातमी जुलूस

बरेली

रामबरात कल, संवेदनशील रूटों पर हाई अलर्ट… एसपी सिटी ने खुद संभाली कमान, छतों तक की गई जांच

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.