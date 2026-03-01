3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

होली में घर जाने की जद्दोजहद… नियमित ट्रेनें फुल, विशेष में सीटें खाली, फिर क्यों हिचक रहे यात्री?

होली के त्योहार पर घर पहुंचने की होड़ के बीच बरेली होकर गुजरने वाली नियमित ट्रेनें ठसाठस भरी हुई हैं। पूर्वांचल, बिहार और बंगाल की ओर जाने वाली गाड़ियों में कंफर्म टिकट मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है। नो रूम की स्थिति के कारण कई ट्रेनों में बुकिंग तक बंद कर दी गई है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 03, 2026

बरेली। होली के त्योहार पर घर पहुंचने की होड़ के बीच बरेली होकर गुजरने वाली नियमित ट्रेनें ठसाठस भरी हुई हैं। पूर्वांचल, बिहार और बंगाल की ओर जाने वाली गाड़ियों में कंफर्म टिकट मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है। नो रूम की स्थिति के कारण कई ट्रेनों में बुकिंग तक बंद कर दी गई है।

रेलवे इस बार पिछले साल की तुलना में अधिक विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इसके बावजूद इन गाड़ियों में अपेक्षाकृत सीटें खाली हैं। किराया ज्यादा होने और विशेष ट्रेनों के अक्सर देरी से चलने की आशंका के चलते यात्री मजबूरी में ही इनका रुख कर रहे हैं। हालांकि नियमित ट्रेनों में टिकट न मिलने पर अब लोग विशेष गाड़ियों में बुकिंग कराने लगे हैं।

किराया और समय बना बड़ा फैक्टर

नियमित ट्रेनों के मुकाबले विशेष गाड़ियों में किराया अधिक है। इसके साथ ही इन ट्रेनों की लेटलतीफी को लेकर यात्रियों में संशय बना रहता है। यही कारण है कि सीटें उपलब्ध होने के बावजूद कई लोग इंतजार की राह देख रहे हैं। होली से ठीक पहले कुछ विशेष ट्रेनों में भी सीटें फुल हो चुकी हैं।

इन विशेष ट्रेनों में सीटें उपलब्ध

रेलवे ने मंगलवार को जिन ट्रेनों में सीटें खाली होने की जानकारी दी, उनमें प्रमुख रूप से 05301 मऊ-अंबाला विशेष: 5 मार्च को एसी द्वितीय श्रेणी में 60, एसी तृतीय में 130 सीटें खाली। 05005 बढ़नी-अमृतसर विशेष: 4 मार्च को स्लीपर में 445 और 11 मार्च को 374 सीटें खाली। 05023 गोमतीनगर-खातीपुरा विशेष: 10 मार्च को एसी द्वितीय में 22, एसी तृतीय में 71 व स्लीपर में 419 सीटें खाली। 05060 लालकुआं-कोलकाता विशेष: 5 मार्च को एसी द्वितीय में 55 तथा एसी तृतीय इकोनॉमी में 164 बर्थ उपलब्ध। 04513 गोरखपुर-चंडीगढ़ विशेष: 6 मार्च को एसी द्वितीय में 46 और एसी तृतीय में 22 सीटें खाली। 05045 लालकुआं-राजकोट विशेष: 15 मार्च को स्लीपर में 371 और 22 मार्च को 462 सीटें उपलब्ध।

होली से पहले बढ़ेगी मारामारी

त्योहार नजदीक आते ही यात्रियों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कोच भी लगाए जा सकते हैं। वहीं यात्रियों से अपील की गई है कि वे समय रहते टिकट बुक करा लें और अधिकृत माध्यम से ही यात्रा करें। फिलहाल स्थिति यह है कि नियमित ट्रेनों में सीट मिलना मुश्किल है और विशेष गाड़ियों में सीटें होते हुए भी यात्री सोच-समझकर फैसला कर रहे हैं। होली पर घर पहुंचने की चाह में रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 Mar 2026 07:38 pm

Published on:

03 Mar 2026 07:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / होली में घर जाने की जद्दोजहद… नियमित ट्रेनें फुल, विशेष में सीटें खाली, फिर क्यों हिचक रहे यात्री?

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ढोल-नगाड़ों की गूंज में निकली प्राचीन नरसिंह भगवान की भव्य शोभायात्रा, रास्ते भर पुष्पवर्षा से हुआ स्वागत

बरेली

स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी ने ले ली अजय की जान… पेट दर्द पर झोलाछाप ने कर दिया था अंडकोष का ऑपरेशन, तीन महीने बाद मौत

बरेली

खेत में फंदे से लटका मिला युवक का शव, प्रेमिका ने दो दिन पहले खाया था जहर, जानें क्यों

बरेली

होली पर घर पहुंचने की होड़ में बढ़ा दबाव… दिल्ली-लखनऊ रूट पर बसों की फूली सांस, कहीं न छूट जाए मंजिल

बरेली

बीच रास्ते युवतियों को रोका, जबरन रंग लगाया… विरोध पर फायरिंग

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.