बरेली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल तोड़ी, दो समुदायों में तनाव, पुलिस ने संभाला मोर्चा

कुछ ही देर में मीरगंज के क्षेत्राधिकारी अजय कुमार भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए खुराफातियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीओ ने बताया कि दो दिन के भीतर बाउंड्री वॉल दोबारा बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि गांव का माहौल खराब करने की साजिश को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में शांति है और पुलिस एहतियातन निगरानी बनाए हुए है।