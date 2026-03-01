1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

धोखेबाजों ने बेच डाली चर्च की एक हजार करोड़ की प्रापर्टी, मिशन कंपाउंड के पांच लोगों को नोटिस जारी

सिविल लाइंस जैसे पाश इलाके में करीब एक हजार करोड़ रुपये की बेशकीमती नजूल (सरकारी) जमीन को अवैध तरीके से बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में बरेली के मिशन कंपाउंड निवासी पांच लोगों को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब तलब किया गया है। आरोपी प्रापर्टी माफियाओं के खिलाफ एफआईआर की तैयारी है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 01, 2026

विलियम दिलावर

बरेली। सिविल लाइंस जैसे पाश इलाके में करीब एक हजार करोड़ रुपये की बेशकीमती नजूल (सरकारी) जमीन को अवैध तरीके से बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में बरेली के मिशन कंपाउंड निवासी पांच लोगों को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब तलब किया गया है। आरोपी प्रापर्टी माफियाओं के खिलाफ एफआईआर की तैयारी है।

मुरादाबाद में पीलीकोठी से बिंदल तक गाटा संख्या 424 ए व 424 ब की करीब साढ़े 11 एकड़ नजूल भूमि वर्ष 1917 में एमए मिशन मैथोडिस्ट चर्च को पट्टे पर दी गई थी। शर्त साफ थी कि 90 वर्ष पूरे होने पर भूमि स्वतः नजूल में दर्ज हो जायेगी। हर 30 साल में नवीनीकरण अनिवार्य होगा। बिना जिलाधिकारी की अनुमति तय शर्तों के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी और नया निर्माण भी प्रतिबंधित था।

पट्टे का पट्टा, डीड बनाकर कर दिया करोड़ों का सौदा

मैथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारियों ने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करते हुए जमीन बरेली की फर्म विलियम कंस्ट्रक्शन को डीड कर दी। इतना ही नहीं, डीड में पट्टे के हस्तांतरण की बात कहते हुए बेचने तक के अधिकार दे दिये गए, जबकि राजस्व नियमों के अनुसार पट्टे का पट्टा नहीं होता। शासन की अनुमति के बिना किसी भी पट्टे का हस्तांतरण संभव नहीं है। धोखेबाजों ने शासन तो दूर, जिला स्तर पर भी कोई विधिक अनुमति नहीं ली।

2013 में अवैध प्लाटिंग, खड़ी हो गईं कोठियां और कॉम्प्लेक्स

विलियम कंस्ट्रक्शन ने वर्ष 2013 में पूरी करीब साढ़े 11 एकड़ भूमि की अवैध प्लाटिंग कर डाली। देखते-देखते सरकारी जमीन पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स से लेकर आलीशान कोठियां तक खड़ी हो गईं। एडीएम की रिपोर्ट में इस पूरे खेल से लगभग एक हजार करोड़ रुपये की सरकारी क्षति का आंकलन किया गया है।

पांच नामों पर होगी कार्रवाई, 15 दिन में देना होगा जवाब

डीएम मुरादाबाद अनुज सिंह को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद विस्तृत जांच के निर्देश दिये गये। शनिवार को एडीएम ममता मालवीय की ओर से विलियम कंस्ट्रक्शन के विलियम दिलावर, मनोहर लाल, विकास गुप्ता, पाल सारस्वत एवं लक्ष्मी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर दिये गये। सभी बरेली में मिशन कंपाउंड और कैंट क्षेत्र के रहने वाले हैं। पांचों को 15 दिन के भीतर पेश होकर जवाब देना होगा। माना जा रहा है कि बयान दर्ज होते ही इस खेल से जुड़े कई और चेहरे बेनकाब होंगे।

अफसरों की मिलीभगत पर उठे सवाल

राजस्व नियम स्पष्ट कहते हैं कि पट्टे का हस्तांतरण केवल शासन की अनुमति से ही संभव है। ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर अवैध डीड और प्लाटिंग बिना विभागीय मिलीभगत के संभव नहीं मानी जा रही। जांच आगे बढ़ने के साथ तत्कालीन अफसरों की भूमिका भी कठघरे में आ सकती है। डीएम ने बताया कि रिपोर्ट में एक हजार करोड़ की क्षति का आंकलन किया गया है। संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नजूल की भूमि को पुनः उसी श्रेणी में दर्ज कराकर सरकारी कब्जे में लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 08:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / धोखेबाजों ने बेच डाली चर्च की एक हजार करोड़ की प्रापर्टी, मिशन कंपाउंड के पांच लोगों को नोटिस जारी

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

खामेनेई के इंतकाल पर बरेली में मातम, मजलिस के बाद सड़कों पर निकला मातमी जुलूस

बरेली

रामबरात कल, संवेदनशील रूटों पर हाई अलर्ट… एसपी सिटी ने खुद संभाली कमान, छतों तक की गई जांच

बरेली

होली पर बखेड़ा करने वालों की खैर नहीं… आधी रात शहर की सड़कों पर निकले पुलिस अफसर, थानों-चौकियों को मिला सख्त फरमान

बरेली

होली से पहले रेलवे का बड़ा यू-टर्न… आज से इन गाड़ियों के बढ़े फेरे, दो दिन बाद पैसेंजर समेत पटरी पर दौड़ेंगी 38 ट्रेनें

बरेली

खामेनेई की मौत पर बरेली में फूटा गुस्सा, मौलाना रजवी का बड़ा हमला, अमेरिका-इस्राइल पर लगाए ये आरोप

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.