धोखेबाजों ने बेच डाली चर्च की एक हजार करोड़ की प्रापर्टी, मिशन कंपाउंड के पांच लोगों को नोटिस जारी

राजस्व नियम स्पष्ट कहते हैं कि पट्टे का हस्तांतरण केवल शासन की अनुमति से ही संभव है। ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर अवैध डीड और प्लाटिंग बिना विभागीय मिलीभगत के संभव नहीं मानी जा रही। जांच आगे बढ़ने के साथ तत्कालीन अफसरों की भूमिका भी कठघरे में आ सकती है। डीएम ने बताया कि रिपोर्ट में एक हजार करोड़ की क्षति का आंकलन किया गया है। संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नजूल की भूमि को पुनः उसी श्रेणी में दर्ज कराकर सरकारी कब्जे में लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।