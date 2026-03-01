खामेनेई के इंतकाल पर बरेली में मातम, मजलिस के बाद सड़कों पर निकला मातमी जुलूस

मजलिस के बाद अकीदतमंदों ने कस्बे में मातमी जुलूस निकाला। सीना-ज़नी करते हुए लोगों ने गम का इजहार किया। जुलूस में युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों समेत बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग शामिल हुए। रास्ते भर खामोशी और मातम का माहौल बना रहा। खामेनेई के इंतकाल पर शिया समुदाय के लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखीं। कस्बे के विभिन्न इमामबाड़ों में दिनभर मजलिसों का सिलसिला जारी रहा। पूरे इलाके में गमगीन फिजा रही और लोग उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए।