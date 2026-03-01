खामेनेई की मौत पर बरेली में फूटा गुस्सा, मौलाना रजवी का बड़ा हमला, अमेरिका-इस्राइल पर लगाए ये आरोप

रजवी ने कहा कि खामेनेई की मौत के बाद हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं। उनका मानना है कि इससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्थिति को नहीं संभाला गया तो संघर्ष और भी भयानक रूप ले सकता है। मौलाना ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर सीधे शब्दों में हमला बोला। उन्होंने कहा कि ताकत के बल पर किसी देश को झुकाने की कोशिश विश्व शांति के लिए खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान पर की गई बमबारी से अंतरराष्ट्रीय कानून की अवहेलना हुई है।