1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

खामेनेई की मौत पर बरेली में फूटा गुस्सा, मौलाना रजवी का बड़ा हमला, अमेरिका-इस्राइल पर लगाए ये आरोप

ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर ने बरेली में सियासी पारा चढ़ा दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी ने तीखे शब्दों में प्रतिक्रिया देते हुए इसे मिल्लत का अजीम नुकसान बताया और खुलकर अमेरिका व इस्राइल पर हमला बोला।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 01, 2026

बरेली। ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर ने बरेली में सियासी पारा चढ़ा दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी ने तीखे शब्दों में प्रतिक्रिया देते हुए इसे मिल्लत का अजीम नुकसान बताया और खुलकर अमेरिका व इस्राइल पर हमला बोला। उनका कहना है कि यह सिर्फ ईरान का नहीं, पूरी इस्लामी दुनिया का ग़म है।

मौलाना रजवी ने आरोप लगाया कि यह घटना अचानक नहीं हुई, बल्कि लंबे समय से रची जा रही साजिश का परिणाम है। उनके अनुसार अमेरिका और इस्राइल वर्षों से ईरान की सत्ता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय नियमों और मानवीय मर्यादाओं के खिलाफ है।

अब आर-पार की स्थिति

रजवी ने कहा कि खामेनेई की मौत के बाद हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं। उनका मानना है कि इससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्थिति को नहीं संभाला गया तो संघर्ष और भी भयानक रूप ले सकता है। मौलाना ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर सीधे शब्दों में हमला बोला। उन्होंने कहा कि ताकत के बल पर किसी देश को झुकाने की कोशिश विश्व शांति के लिए खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान पर की गई बमबारी से अंतरराष्ट्रीय कानून की अवहेलना हुई है।

भारत सरकार से सुरक्षा की मांग

मौलाना बरेलवी ने भारत सरकार से अपील की कि ईरान और अन्य अरब देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यदि स्थिति बिगड़ती है तो वहां रह रहे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने की ठोस व्यवस्था की जाए। आक्रामक बयान के साथ ही मौलाना ने लोगों से अपील की कि विरोध और शोक शांतिपूर्वक ढंग से किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में न ले और देश में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 01:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / खामेनेई की मौत पर बरेली में फूटा गुस्सा, मौलाना रजवी का बड़ा हमला, अमेरिका-इस्राइल पर लगाए ये आरोप

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत, धमेला वॉच टॉवर के पास मिला शव, पोस्टमॉर्टम से खुलेगा राज

बरेली

गौकशी करने वाले, जमीन कब्जाने वाले, प्रॉपर्टी माफिया समेत तीन बदमाश जिला बदर

बरेली

Iran-Israel War: ईरान-इजरायल युद्ध पर मुस्लिम जमात अध्यक्ष का बड़ा बयान, अमेरिका का गूरूर तोड़ा

मौलाना रजवी का बड़ा बयान
बरेली

तहसील में बवाल: महिला वकील से अभद्रता के आरोप पर भड़के अधिवक्ता, दफ्तर में चली कुर्सियां

बरेली

बरेली की नामी दुकान पर एफएसडीए का छापा, 1.72 लाख का पनीर जब्त, गाड़ी छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.