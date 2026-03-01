रामबरात कल, संवेदनशील रूटों पर हाई अलर्ट… एसपी सिटी ने खुद संभाली कमान, छतों तक की गई जांच

बरेली की 166 वर्ष पुरानी रामबरात और 74 वर्ष पुरानी नृसिंह शोभायात्रा इस बार अलग-अलग तिथियों पर निकलेंगी। चंद्र ग्रहण के कारण तिथियों में बदलाव हुआ है। रामलीला सभा के प्रवक्ता विशाल मेहरोत्रा के अनुसार ग्रहण के सूतक काल में भगवान के स्वरूप को रथ पर नहीं बैठाया जा सकता, इसलिए रामबरात पहले दिन निकलेगी। वहीं नृसिंह शोभायात्रा समिति के अध्यक्ष पंडित विजय शर्मा ने कहा कि उनकी यात्रा होली के दिन ही निकलेगी और भव्यता में कोई कमी नहीं आएगी।