होली पर बखेड़ा करने वालों की खैर नहीं… आधी रात शहर की सड़कों पर निकले पुलिस अफसर, थानों-चौकियों को मिला सख्त फरमान

होली को लेकर एसएसपी अनुराग आर्य ने शनिवार देर रात गूगल मीट के जरिये जनपद स्तरीय बैठक की। सभी अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, सीओ एलआईयू, सीएफओ और थाना प्रभारियों को साफ कहा गया कि होली पर ढिलाई नहीं चलेगी। शांति व्यवस्था सबसे ऊपर है, और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है। 2/3 और 3/4 मार्च की रात होने वाले होलिका दहन कार्यक्रमों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। हर स्थल का पहले सत्यापन होगा। निर्धारित समय से बाहर कार्यक्रम नहीं होंगे। बड़े स्थानों पर सीसीटीवी लगाने और अग्निशमन विभाग से तालमेल बैठाने के निर्देश दिए गए हैं। मिश्रित आबादी और बाजार इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है।