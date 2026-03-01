गौकशी करने वाले, जमीन कब्जाने वाले, प्रॉपर्टी माफिया समेत तीन बदमाश जिला बदर

वीर सावरकर नगर निवासी सुमित सक्सेना लंबे समय से मारपीट, धोखाधड़ी और अवैध कब्जों के मामलों में चर्चित रहा है। पुलिस रिपोर्ट में उसका नाम पिस्टल दिखाकर धमकाने, जमीनों पर कब्जा कराने और फर्जी दस्तावेज तैयार कर संपत्तियां हथियाने जैसे गंभीर आरोपों के साथ दर्ज है। सुमित सक्सेना के खिलाफ बारादरी, प्रेमनगर इज्ज़तनगर समेत कई थानों में करीब 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

सुमित यादव के खिलाफ भी धोखाधड़ी और गुंडागर्दी से जुड़े कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस रिपोर्ट में उसकी गतिविधियों को कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बताया गया है।