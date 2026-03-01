Iran-Israel War: ईरान-इजरायल युद्ध पर मुस्लिम जमात अध्यक्ष का बड़ा बयान, अमेरिका का गूरूर तोड़ा

Iran-Israel War News Hindi: अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध पर अपनी राय रखी है। उन्होंने साफ कहा कि यह जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उनका मानना है कि हर मसले का हल सिर्फ बातचीत से निकल सकता है। मौलाना ने जोर देकर कहा कि दोनों देशों को आपस में बैठकर बात करनी चाहिए और विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। उन्होंने दुनिया के सभी नेताओं से अपील की कि वे हिंसा को बढ़ावा न दें, बल्कि शांति की दिशा में काम करें। इस बयान से साफ है कि मौलाना युद्ध के खिलाफ हैं और मानते हैं कि बातचीत से ही स्थायी समाधान मिल सकता है।