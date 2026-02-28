होली पर नहीं गुल होगी बिजली… उपकेंद्रों की टेस्टिंग पूरी, सड़कों पर उतरेंगे अफसर, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

पिछले दिनों महाशिवरात्रि पर विभाग निर्बाध आपूर्ति देने में सफल रहा था। अब वही रणनीति होली पर भी लागू की जा रही है। मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने स्पष्ट कहा कि त्योहार पर उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली देना विभाग का लक्ष्य है। पूरा सिस्टम अलर्ट पर रहेगा और किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। शहरवासियों की नजर अब इस बात पर है कि होली की रात रंगों के साथ रोशनी भी पूरी तरह कायम रहती है या नहीं।