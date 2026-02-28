प्लेटफार्म 2, 3 और 4 से निकलना होगा आसान, बरेली जंक्शन पर बनेगा छह मीटर चौड़ा नया फुटओवर ब्रिज

इधर कैंट छोर पर लगा एस्केलेटर चार दिन से खराब पड़ा है। इससे फुटओवर ब्रिज पर चढ़ने और उतरने वाले यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को एक एस्केलेटर खराब हुआ था, जिसके बाद से मरम्मत का इंतजार है। यात्रियों का कहना है कि भीड़ के समय एस्केलेटर का बंद होना परेशानी को और बढ़ा देता है। अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि नया फुटओवर ब्रिज कब तक बनकर तैयार होता है और खराब एस्केलेटर कब तक दुरुस्त किया जाता है।