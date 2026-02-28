तबादले से पहले सिपाही की मौत, कमरे में मिला शव, गले पर कसाव के निशान, बाहर निकली थी जीभ…

सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। कमरे की बारीकी से जांच की गई, साक्ष्य जुटाए गए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक विश्लेषण के बाद ही स्पष्ट होगा कि मौत का कारण क्या है। तबादले से एक दिन पहले हुई मौत, पहले हार्ट अटैक की सूचना और फिर फंदे की कहानी इन सबने पूरे मामले पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह आत्महत्या है या फिर सुनियोजित हत्या, इस गुत्थी को सुलझाने की चाबी अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छिपी है।