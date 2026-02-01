कुड्डा हत्याकांड में आया फैसला… राजवीर और दो बेटों को उम्रकैद, कोर्ट ने ठोका डेढ़-डेढ़ लाख जुर्माना

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता दिगंबर पटेल और मनोज बाजपेई ने गवाहों और साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया। सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। करीब आठ साल पुराने इस हत्याकांड में आए फैसले के बाद मृतक पक्ष ने न्याय मिलने की बात कही, जबकि दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई।