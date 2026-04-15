यूपी के इस जिले में अवैध निर्माण पर गरजा बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप, सड़क किनारे ढहे खोखे-दुकानें

अभियान के दौरान जेसीबी मशीनें लगातार गरजती रहीं और सड़क किनारे बने अवैध ढांचे मिनटों में ढहा दिए गए। कई लोगों ने कार्रवाई से पहले ही अपना सामान खुद हटाना शुरू कर दिया, जबकि कुछ स्थानों पर टीम को सख्ती भी दिखानी पड़ी। कोतवाल प्रवीण सोलंकी के नेतृत्व में मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, लेकिन पुलिस ने हालात को पूरी तरह नियंत्रण में रखा और किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं होने दी।