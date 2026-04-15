पार्क बुलाकर हिंदू युवती से छेड़छाड़ करने वाला साहिल गिरफ्तार, लंगड़ाते हुए हाथ जोड़कर बोला- साहब माफ कर दो

घटना के बाद पुलिस अलर्ट हो गई। मंगलवार देर रात गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस टीम ने रेलवे जंक्शन के पास मनोरंजन सदन के नजदीक आरोपी को घेर लिया। तलाशी में उसके पास से 315 बोर का नाजायज तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि वह युवती से एकतरफा प्रेम करता था और लगातार कॉल व मैसेज कर उसे दोस्त बनाना चाहता था। मना करने पर उसने जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश की। पकड़े जाने के डर से उसने एक साथी से तमंचा मंगाकर अपने पास रख लिया था।