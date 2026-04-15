15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

पार्क बुलाकर हिंदू युवती से छेड़छाड़ करने वाला साहिल गिरफ्तार, लंगड़ाते हुए हाथ जोड़कर बोला- साहब माफ कर दो

शहर में एकतरफा प्यार की आड़ में अपराध का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवक ने युवती को बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ की और जब विरोध हुआ तो खुद को बचाने के लिए अवैध तमंचा तक रख लिया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Apr 15, 2026

बरेली। शहर में एकतरफा प्यार की आड़ में अपराध का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवक ने युवती को बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ की और जब विरोध हुआ तो खुद को बचाने के लिए अवैध तमंचा तक रख लिया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

घटना मंगलवार की है, आरोपी अफसर उर्फ साहिल ने युवती को गांधी उद्यान के पास बुलाया। यहां उसने दोस्ती करने का दबाव बनाया। युवती के इंकार करते ही वह जबरदस्ती पर उतर आया। हालात बिगड़ते देख युवती के परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से फरार हो गया।

रात में घेराबंदी, जंक्शन के पास दबोचा

घटना के बाद पुलिस अलर्ट हो गई। मंगलवार देर रात गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस टीम ने रेलवे जंक्शन के पास मनोरंजन सदन के नजदीक आरोपी को घेर लिया। तलाशी में उसके पास से 315 बोर का नाजायज तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि वह युवती से एकतरफा प्रेम करता था और लगातार कॉल व मैसेज कर उसे दोस्त बनाना चाहता था। मना करने पर उसने जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश की। पकड़े जाने के डर से उसने एक साथी से तमंचा मंगाकर अपने पास रख लिया था।

छेड़छाड़ और आर्म्स एक्ट में केस, जेल भेजा

इस मामले में कोतवाली थाने में छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा पहले ही दर्ज था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी पर आर्म्स एक्ट में भी केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर शहर में अपराधियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। इसी के तहत पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोचा। अधिकारियों ने साफ कहा है कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Apr 2026 03:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पार्क बुलाकर हिंदू युवती से छेड़छाड़ करने वाला साहिल गिरफ्तार, लंगड़ाते हुए हाथ जोड़कर बोला- साहब माफ कर दो

पत्रिका लाइव अपडेट

MPBSE Result 2026 Live : एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित, फिर बेटियों ने रचा इतिहास

MPBSE Result 2026
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली से पीछा करते-करते बरेली पहुंचा सनकी आशिक, युवती को तेजाब से जलाने की धमकी, सड़क पर रोककर छेड़खानी

बरेली

मोदी के महिला आरक्षण फैसले की तारीफ, फिर मुस्लिम महिलाओं को राजनीति से दूर रहने की नसीहत, गरमाया माहौल

बरेली

चपरासी निकला करोड़ों का मास्टरमाइंड: 53 खातों में 5.28 करोड़ फ्रीज, तीन पत्नियों के खातों से खुला गबन का राज

बरेली

दोस्त की गोलियों से भूनकर बेरहमी से हत्या, बीच-बचाव में आया भाई भी जख्मी, गांव में तनाव, आरोपी फरार

बरेली

8.5 लाख फिंगरप्रिंट का डिजिटल शिकंजा, अब एक क्लिक पर होगी अपराधियों की पहचान

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.