29 अप्रैल से दौड़ेगी गंगा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार, पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ, बरेली से लखनऊ का सफर होगा आसान

गंगा एक्सप्रेसवे का करीब 95 किलोमीटर लंबा हिस्सा बदायूं जिले से होकर गुजरता है। यहां दातागंज, बिनावर और बनकोटा के पास तीन प्रमुख इंटरचेंज बनाए गए हैं। इन इंटरचेंज के जरिए स्थानीय लोगों को सीधे एक्सप्रेसवे से जुड़ने की सुविधा मिलेगी, जिससे क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे एक्सप्रेसवे पर हर 15 किलोमीटर के दायरे में पुलिस पिकेट तैनात की जाएगी। इसके साथ ही आपात स्थिति के लिए एंबुलेंस सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। आवारा पशुओं और अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए दोनों ओर तारबाड़ की व्यवस्था की गई है।