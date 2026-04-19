घात लगाकर हत्या और फिर ड्रामा! रिश्तेदारों ने रच डाली साजिश, मर्डर के बाद ‘नया खेल’ बेनकाब

Sensational Murder: बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र के गांव भीकमपुर में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 48 वर्षीय कल्याण उर्फ कल्लू, जो शौच के लिए घर से निकले थे, पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। परिजनों के मुताबिक, यह हमला पूरी तरह से सुनियोजित था और इसके पीछे पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है।