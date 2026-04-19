सौरभ हत्याकांड: पति को मारकर नील ड्रम में भरने वाली मुस्कान और साहिल बताएंगे कोर्ट को सच! इस दिन होगी सुनवाई

Muskan Blue Drum Case Latest Update:मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में हुए बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में एक बार फिर सुनवाई टल गई है। वकीलों के कार्य से विरत रहने के कारण निर्धारित तारीख (18 अप्रैल) पर अदालत में कार्यवाही नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार (21 अप्रैल) को तय की गई है, जब आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस सुनवाई को लेकर पहले से ही लोगों की नजरें टिकी हुई हैं।