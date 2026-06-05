‘बेटे ने पहले ही जता दी थी हत्या की आशंका’, पति सौरभ को मारकर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान और साहिल केस में नया अपडेट

हाल ही में दोनों आरोपियों की जेल में काउंसलिंग कराई गई। जेल अधीक्षक डॉ. वीरेशराज शर्मा के मुताबिक, इसके बाद उनके व्यवहार में बदलाव देखा गया है। बताया जा रहा है कि मुस्कान इन दिनों पूजा-पाठ में ज्यादा समय बिता रही है। कोर्ट पेशी की जानकारी मिलने के बाद उसने धार्मिक गतिविधियां बढ़ा दी थीं और उपवास भी रखा।